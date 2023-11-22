Форвард «Динамо» Кудрявцев доволен победой команды над «Ак Барсом» в день рождения клуба

Форвард «Динамо» Павел Кудрявцев прокомментировал матч КХЛ против «Ак Барса». 21 ноября бело-голубые дома обыграли казанцев со счетом 4:1, взяв реванш за поражение на прошлой неделе.

«Обсуждали ли мы, что нужно сделать подарок болельщикам в честь 77-летия клуба, обыграв «Ак Барс»? Нет, мы старались выигрывать и предыдущие матчи. И мы могли их выигрывать. Сегодня просто так удачно совпало, что мы одержали победу почти в день рождения «Динамо», — сказал Кудрявцев Legalbet.

«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков в 33 играх.