Мельничук вернулся в «Сочи» из «Трактора». Вратарь был арендован в конце октября

Мельничук вернулся в «Сочи» после аренды в «Тракторе»

Вратарь «Сочи» Алексей Мельничук вернулся в клуб после аренды в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинцев.

Голкипер играл в «Тракторе» с конца октября этого года и провел 4 матча. В них Мельничук пропустил 10 шайб при 75 процентах отраженных бросков.

Его контракт с «Сочи» действует до 30 апреля 2024 года.