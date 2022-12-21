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Сегодня, 10:48

Мельничук вернулся в «Сочи» из «Трактора». Вратарь был арендован в конце октября

Мельничук вернулся в «Сочи» после аренды в «Тракторе»
Руслан Минаев
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Вратарь «Сочи» Алексей Мельничук вернулся в клуб после аренды в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинцев.

Голкипер играл в «Тракторе» с конца октября этого года и провел 4 матча. В них Мельничук пропустил 10 шайб при 75 процентах отраженных бросков.

Его контракт с «Сочи» действует до 30 апреля 2024 года.

ХК Сочи
ХК Трактор
Алексей Мельничук
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