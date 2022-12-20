Защитник «Динамо» Готовец поделился эмоциями после дубля за 22 секунды в ворота «Спартака»
Защитник «Динамо» Кирилл Готовец поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Не сказал бы, что я прям уж герой матча. Все сыграли здорово, Коновал нас подтащил в нужный момент. Поэтому хорошо, что выиграли. Думаю, это была командная победа.
— Дубль за 22 секунды! Бывало такое ранее в карьере?
— У меня дублей в карьере-то не было, не то, что так быстро! После второго гола кричали, чтобы я на третью смену оставался. Думаю, это было бы лишним. В детстве всякое бывало — и дубли и хет-трики, но во взрослой такого не было.
— За счет чего такие броски залетают?
— Вратаря хорошо закрыли. В первом голе я даже не видел, как она залетает, а вторая тоже хорошо отскочила и не надо было подрабатывать.
— Как себя функционально чувствуешь?
— Нормально, в сборной хорошо перезагрузился. Наверное, полезно отойти от клубных дел. Другая атмосфера, другой хоккей. Можно сказать, что я даже отдохнувший приехал.
— Что для тебя значит победа над сборной России?
— Хорошая и важная для нас победа. Сборная России приехала играть сильным составом, но хоккей такая игра, что любая команда может обыграть другую. В тот вечер так карта легла, что мы победили.
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|16
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|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|21.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|21.12
|17:00
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Металлург – Адмирал
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|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
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|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|21.12
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|21.12
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Северсталь – Сочи
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|21.12
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|
СКА – ЦСКА
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