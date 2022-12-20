Защитник «Динамо» Готовец поделился эмоциями после дубля за 22 секунды в ворота «Спартака»

Защитник «Динамо» Кирилл Готовец поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не сказал бы, что я прям уж герой матча. Все сыграли здорово, Коновал нас подтащил в нужный момент. Поэтому хорошо, что выиграли. Думаю, это была командная победа.

— Дубль за 22 секунды! Бывало такое ранее в карьере?

— У меня дублей в карьере-то не было, не то, что так быстро! После второго гола кричали, чтобы я на третью смену оставался. Думаю, это было бы лишним. В детстве всякое бывало — и дубли и хет-трики, но во взрослой такого не было.

— За счет чего такие броски залетают?

— Вратаря хорошо закрыли. В первом голе я даже не видел, как она залетает, а вторая тоже хорошо отскочила и не надо было подрабатывать.

— Как себя функционально чувствуешь?

— Нормально, в сборной хорошо перезагрузился. Наверное, полезно отойти от клубных дел. Другая атмосфера, другой хоккей. Можно сказать, что я даже отдохнувший приехал.

— Что для тебя значит победа над сборной России?

— Хорошая и важная для нас победа. Сборная России приехала играть сильным составом, но хоккей такая игра, что любая команда может обыграть другую. В тот вечер так карта легла, что мы победили.