Вратарь «Ак Барса» Мифтахов — о поражении команды: «Знаем, как можно исправить ситуацию»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Трактора» (2:5).

«Не могу сказать, что команде не хватает сплоченности. Олег Валерьевич Знарок не просто так сказал, что все придет. Действительно так и будет. Рекордная серия поражений «Ак Барса»? Не смотрю на это — выиграли или проиграли. Я вратарь и готовлюсь к матчу чуть по-другому. Настроение в команде? Готовимся к каждой игре в спокойном режиме. Знаем, как можно исправить ситуацию», — цитирует Мифтахова пресс-служба официального сайта КХЛ.

Набрав 20 очков, «Ак Барс» расположился на 6-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Трактор» занимает 8-е место (17 очков).

19 октября казанский клуб встретится с «Металлургом», — команда из Челябинска сыграет с «Авангардом».