Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:35

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов — о поражении команды: «Знаем, как можно исправить ситуацию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Трактора» (2:5).

«Не могу сказать, что команде не хватает сплоченности. Олег Валерьевич Знарок не просто так сказал, что все придет. Действительно так и будет. Рекордная серия поражений «Ак Барса»? Не смотрю на это — выиграли или проиграли. Я вратарь и готовлюсь к матчу чуть по-другому. Настроение в команде? Готовимся к каждой игре в спокойном режиме. Знаем, как можно исправить ситуацию», — цитирует Мифтахова пресс-служба официального сайта КХЛ.

Набрав 20 очков, «Ак Барс» расположился на 6-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Трактор» занимает 8-е место (17 очков).

19 октября казанский клуб встретится с «Металлургом», — команда из Челябинска сыграет с «Авангардом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/16/503959.html
ХК Ак Барс
ХК Трактор
0
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миронов: «Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», молодец, один выиграл матч для своей команды»

Назаров: «Философия «Сочи» — постоянно вводить свежую кровь, молодежь. Давать шанс раскрываться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости