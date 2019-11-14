Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии
В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии. В сумме он сохранил свои ворота в неприкосновенности 306 минут. И вместе с тем побил достижение Иржи Трвая из «Лады», которое держалось 15 лет.
Перед этим Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд КХЛ Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16.
306:00 и серия продолжается!Тимур Билялов бьет рекорд чемпионатов России, державшийся более 15 лет#KHLStats https://t.co/ABHRrymyl7— KHL Media (@khlmediateam) November 14, 2019
Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Время
|
2019/20
|
Тимур Билялов
|
Ак Барс
|
316.09
|
2003/04
|
Иржи Трвай
|
Лада
|
305.56
|
2016/17
|
Игорь Шестеркин
|
СКА
|
272.08
|
2004/05
|
Душан Салфицки
|
Северсталь
|
264.23
|
2004/05
|
Юсси Маркканен
|
Лада
|
255.16
|
1999/00
|
Виталий Еремеев
|
Динамо М
|
249.58
|
2018/19
|
Илья Сорокин
|
ЦСКА
|
247.40
|
2017/18
|
Райан Заполски
|
Йокерит
|
245.17
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