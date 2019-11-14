Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии

В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии. В сумме он сохранил свои ворота в неприкосновенности 306 минут. И вместе с тем побил достижение Иржи Трвая из «Лады», которое держалось 15 лет.

Перед этим Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд КХЛ Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16.

306:00 и серия продолжается!Тимур Билялов бьет рекорд чемпионатов России, державшийся более 15 лет#KHLStats https://t.co/ABHRrymyl7 — KHL Media (@khlmediateam) November 14, 2019

Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в чемпионатах России

Сезон Игрок Клуб Время 2019/20 Тимур Билялов Ак Барс 316.09 2003/04 Иржи Трвай Лада 305.56 2016/17 Игорь Шестеркин СКА 272.08 2004/05 Душан Салфицки Северсталь 264.23 2004/05 Юсси Маркканен Лада 255.16 1999/00 Виталий Еремеев Динамо М 249.58 2018/19 Илья Сорокин ЦСКА 247.40 2017/18 Райан Заполски Йокерит 245.17

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