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Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии

20:07
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В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии. В сумме он сохранил свои ворота в неприкосновенности 306 минут. И вместе с тем побил достижение Иржи Трвая из «Лады», которое держалось 15 лет.

Перед этим Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд КХЛ Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16.

Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Клуб

Время

2019/20

Тимур Билялов

Ак Барс

316.09

2003/04

Иржи Трвай

Лада

305.56

2016/17

Игорь Шестеркин

СКА

272.08

2004/05

Душан Салфицки

Северсталь

264.23

2004/05

Юсси Маркканен

Лада

255.16

1999/00

Виталий Еремеев

Динамо М

249.58

2018/19

Илья Сорокин

ЦСКА

247.40

2017/18

Райан Заполски

Йокерит

245.17

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

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