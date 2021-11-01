Врач «Ак Барса» оказал помощь мальчику, в которого попала шайба во время матча с «Авангардом»

Врач «Ак Барса» оказал помощь мальчику, в которого попала шайба во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».

Шайба попала в мальчика во время первого эпизода встречи. Его отвели в подтрибунное помещение и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Наш врач оказал мальчику помощь. Также ему подарили рюкзак, шапку и пригласили в студию «Ак Барс Шоу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

«Ак Барс» победил «Авангард» со счетом 2:1. Казанский клуб набрал 34 очка и занимает четвертое место на «Востоке». У «Авангарда» 26 очков и шестое место.