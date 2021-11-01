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«Ак Барс» одержал победу в матче с «Авангардом»

21:20
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«Ак Барс» победил «Авангард» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стивен Кэмпфер и Даниил Тарасов. У гостей шайбу забросил Вилле Покка.

Казанский клуб набрал 34 очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Авангарда» 26 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

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Евгений Петров все материалы автора
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