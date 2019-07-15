Войнов стал игроком "Авангарда"

"Авангард" объявил о подписании контракта с Вячеславом Войновым. Защитник заключил соглашение с финалистом Кубка Гагарина на один сезон и будет выступать под номером 27.

- Опыт, мастерство, надежность, результативность - этими качествами Вячеслав Войнов известен всем хоккейным болельщикам, - сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский. - В нашем случае добавляется еще и огромная мотивация Войнова доказать всем и прежде всего самому себе, что он способен решать вместе с топ-клубом самые высокие задачи. Мы верим в Вячеслава и ждем от него сильной лидерской игры - как в равных составах, так и в большинстве.

С 2006 по 2008 год Войнов защищал цвета "Трактора", после чего переехал в Северную Америку. В НХЛ он играл за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2014 год и выиграл два Кубка Стэнли - в 2012 и 2014 году.

В октябре 2014 года НХЛ наложила на него дисквалификацию в связи с расследованием дела о домашнем насилии в отношении жены Марты. В июле 2015 года Войнов получил 90 суток ареста. После выхода на свободу был взят под стражу иммиграционной полицией США. В сентябре он подписал контракт со СКА, за который выступал до конца сезона-2017/18. Несмотря на то, что в июле 2018 года Верховный суд Лос-Анджелеса снял с него обвинения в домашнем насилии, НХЛ продлила его отстранение. Весь предыдущий сезон Войнов оставался без клуба.

Войнов – в "Авангарде" за 70 миллионов. В НХЛ он уже никому не нужен