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Воронин: «Фурх — красавчик, он вытащил «Динамо» в матче с «Амуром»

17:20
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Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра равная, в концовке «Амур» перебегал нас, Фурх красавчик, вытащил нас. Когда выступал за «Адмирал», матчи в Хабаровске всегда стояли особняком. Сейчас у нас две победы на выезде, нужно оформить третью победу. Нужно набраться как можно больше сил после перелета», — цитирует Воронина официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/13/475802.html

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