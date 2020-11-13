Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра равная, в концовке «Амур» перебегал нас, Фурх красавчик, вытащил нас. Когда выступал за «Адмирал», матчи в Хабаровске всегда стояли особняком. Сейчас у нас две победы на выезде, нужно оформить третью победу. Нужно набраться как можно больше сил после перелета», — цитирует Воронина официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».