«Авангард» всухую победил «Металлург» и вышел вперед в серии

«Авангард» одержал победу в третьем матче второго раунда плей-офф над «Металлургом» со счетом 3:0. Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Форвард «Авангарда» Рид Буше продлил свою результативную серию до 12 матчей.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.

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1/2 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Зернов — 1 (Ковальчук, Комаров), 11:05 — 0:1. Буше — 3 (Стась), 49:00 — 0:2. Чинахов — 2 (п.в.), 57:07 — 0:3.

Вратари: Олкинуора (56:28 — 57:07) — Грубец.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (8+10+10) — 34 (11+16+7).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

22 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4340 зрителей.

Счет в серии: 1-2.