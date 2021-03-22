КХЛ выступила с заявлением по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Континентальная хоккейная ига выступила с заявлением по поводу ситуации, которая сложилась перед третьим матчем серии между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (1:2).

Во время гимна Республики Башкортостан болельщики казанской команды начали скандировать название своей команды, заглушая гимн республики.

«До поступления официальных обращений в лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии «Салават Юлаев» — «Ак Барс», КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении Технического регламента лиги.

Факт нарушения пункта 3.8 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение № 6 Технического регламента Континентальной хоккейной лиги) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене.

В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб «Ак Барс» наложен штраф», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Как стало известно «СЭ», болельщики «Ак Барса» приняли решение самим выплатить штраф в 100 тысяч рублей, наложенный КХЛ на казанский клуб.