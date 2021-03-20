Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Разница была в том, что «Авангард» один гол в большинстве забил, а мы — нет. Мы смотрим их, они смотрят нас. В плей-офф команды друг друга тщательно разбирают. Дальнейший ход серии зависит от реализации. В овертайме Голдобину нужно было самому завершать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Магнитогорске 22 и 24 марта.