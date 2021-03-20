Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина (2:1 ОТ).

— Еще одна очень важная победа, — сказал Хартли. — Горжусь нашими ребятами. Считаю, что мы должны были побеждать за 60 минут, но пришлось подзадержаться.

— Насколько довольны решением о замене Бобкова на Грубеца?

— Очень доволен. Мы исходили из здравого смысла. С самого начала сезона мы говорим, что у нас два первых вратаря, и мы можем положиться на обоих голкиперов. Сегодня Шимон сыграл просто потрясающе и много раз оставлял нас в игре.

— Какие элементы игры можете выделить в сегодняшней победе?

— Много моментов можно выделить. И две шайбы в большинстве, и Грубец отлично сыграл, и нейтрализация большинства соперника. Хочу обратить внимание, что мы забили именно два гола в большинстве.

— Почему не так успешно удается игра в равных составах?

— Потому что это плей-офф. Понятно, что интересно смотреть матчи, когда счет 7:6, но в плей-офф такое увидишь очень редко. Обе команды действуют плотно, играют надежно на синих линиях. Сложно забивать. Посмотрите на игру вратарей — это что-то невероятное. Изобилия голов ждать не приходится.

— Как оцените эпизод с удалением Готовца?

— Думаю, Чибисову нужно получить награду в Голливуде.

— Был ли пас рукой у Оливера Каски?

— (показывает на запястье) Мой ответ таков.

(Михаил Скрыль)

В первой игре «Магнитка» победила 5:2, счет в серии равный — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Магнитогорске 22 и 24 марта.