Волк, Михайлис и Лилья признаны лучшей тройкой сезона в КХЛ

КХЛ объявила лучшую тройку по итогам сезона-2021/22.

Приз получили нападающие «Барыса» Кертис Волк, Никита Михайлис и Якоб Лилья.

В сезоне-2021/22 Волк набрал 45 (13+32) очков в 52 играх за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

У Михайлиса 46 (19+27) очков в 52 играх регулярки и плей-офф, у Лильи — 30 (18+12) очков в 52 играх.