Александр Еременко получил приз имени Сергея Гимаева

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева, который вручают лучшему играющему ветерану-наставнику в сезоне КХЛ.

В сезоне-2021/22 42-летний Еременко одержал 251-ю победу в составе «Динамо» и побил клубный рекорд Владимира Мышкина.

В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трехкратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный MVP плей-офф Еременко объявил о завершении карьеры.

Помимо Еременко на приз претендовали Данис Зарипов («Ак Барс») и Александр Попов (ЦСКА).