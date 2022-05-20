Воробьев оценил возможность возвращения в «Металлург» из «Вашингтона» вратаря Самсонова

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения в клуб из «Вашингтона» вратаря Ильи Самсонова.

«Это маловероятно. Контракт заканчивается, но по нашей информации, он хочет там остаться», — сказал «СЭ» Воробьев.

25-летний Самсонов является воспитанником «Магнитки». В 2015 году на драфте НХЛ был выбран «Вашингтоном», но только в 2018-м подписал контракт новичка на три года со столичными.