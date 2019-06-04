Владислав Каменев: "Не планирую возвращаться в КХЛ. Хочу подписать контракт с "Колорадо"

Нападающий Владислав Каменев рассказал о том, что планирует продолжить карьеру за океаном. В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист провел 23 матча в составе "Эвеланш" и набрал 5 (2+3) очка. Из-за травм Каменев сыграл только 45 встреч в НХЛ и АХЛ за два последних года.

– Да, у меня нет контракта с "Колорадо", и вряд ли я смогу претендовать на серьезные условия, так как почти два года не играл из-за травм, – сказал Каменев. – Тем не менее, хочу подписать новое соглашение с "Эвеланш". Переговоры ведутся, я постоянно на связи с агентом и надеюсь, что до 1 июля все вопросы будут решены. В КХЛ возвращаться не планирую, хотя меня зовут в "Металлург", я на связи с главным тренером. Но мне не хочется возвращаться. (Алексей Шевченко)

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