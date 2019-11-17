Владимир Юрзинов: «Трактор» исправляется, есть положительные моменты"

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Сегодня, несмотря на поездку, мы сражались 60 минут, — приводит слова Юрзинова официальный сайт «Трактора». — Когда мы играем по заданию — у нас получается игра. У нас были хорошие моменты при счете 2:2, когда мы сравняли. Но допустили грубые ошибки. Хочу сказать, что в первом и в третьем периоде надо реализовывать, тогда игра складывается по-другому. Соперник — хорошая, мастеровитая команда. Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Но еще раз, мы должны играть, как мы договаривались. Мы не должны ничего выдумывать. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, спасибо за поддержку. Мы исправляемся, у нас есть положительные моменты.

В третьем периоде мы показали, как мы можем играть и как нужно играть. Но, к сожалению, по ходу игры Косов получил травмы, Авцин удалился на десять минут. Нам пришлось в три звена в конце играть. Мы все равно боролись до конца — сняли вратаря.

«Трактор» продлил серию поражений до 4 матчей. В последних 12 встречах челябинцы одержали лишь две победы.

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