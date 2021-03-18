Владимир Крикунов: «К сожалению, у нас было всего одно большинство»
22:20
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал первый матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ против СКА (4:1, 1-0).
— Ребята старались. Это был первый матч, и они ответственно отнеслись к выполнению игрового задания, — сказал Крикунов. — Отработали хорошо. Молодцы. Использовали большинство. К сожалению, у нас одно всего и было.
— Гол Сергеева пришел в самый нужный момент, ведь СКА сильно давил в первые десять минут второго периода?
— Голы все нужные. Ненужных не бывает. На нас давили-давили, но надо ещё и забивать.
(Михаил Зислис)
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