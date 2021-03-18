«Металлург» выиграл первый матч в серии с «Авангардом»
«Металлург» победил «Авангард» (5:2) в первом матче полуфинала Восточной конференции.
В составе победителей отличились Филип Хольм, Тэйлор Бек, Семен Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил. У хозяев забили Рид Буше и Егор Чинахов.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/2 финала
Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Хольм — 1 (Прохоркин), 5:21 — 0:1. Буше — 2 (бол., Каски, Толчинский), 10:51 — 1:1. Бек — 3 (бол., С. Мозякин, Хольм), 35:59 — 1:2. Чинахов — 1 (Береглазов, Семенов), 36:18 — 2:2. Кошелев — 2 (Мартынов, Бек), 45:15 — 2:3. С. Мозякин — 4 (Расмуссен, Карпов), 45:51 — 2:4. Нестрашил — 2 (бол., Бек, Расмуссен), 48:00 — 2:5.
Вратари: Бобков — Кошечкин.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 31 (10+12+9) — 29 (10+9+10).
Судьи: Гофман, Хрибик.
18 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
Счет в серии: 0-1
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