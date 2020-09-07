Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— В целом игра была интересной и для зрителей, и для тренеров. Играли неплохо, но, к сожалению, забили только один гол. Решающий момент в матче — это, наверное, когда мы пропустили при игре в большинстве. А так, я скажу, что ребята старались и играли. Создавали моменты. Не забьешь ты — забьют тебе. Один гол — мало для победы, — цитирует тренера официальный сайт «Спартака».

— Понятно, что Шипачев и Кагарлицкий много пропустили летом, но не кажется ли вам, что они слишком много играют, и ошибка Шипачева в большинстве — это следствие усталости? Может, сделать ему более щадящий режим?

— Он же сам играет и его никто не заставляет играть так много. Надо меняться пораньше и все.

— У вас нет ощущения, что команде не хватает сил на третий период?

— Сил хватает. У нас ребята, которые пропустили то время, когда мы много работали, никак не придут в себя. Нужно какое-то время, чтобы они набрали форму.

— Сколько времени?

— Недели полторы-две.

— Сыграет ли Линдберг с «Локомотивом» или ждать его появления на выезде?

— Я думаю, что в поездке сыграют и Пулккинен, и Линдберг.

«Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне.