Владимир Крикунов: «Девушки за скамейкой «Динамо»? Мне за своими игроками успеть бы посмотреть»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов объяснил поражение от «Спартака» (2:3, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ тем, что его команда провалила начало встречи

— Мы проспали первые десять минут и пропустили два гола, — сказал Крикунов. — К сожалению, потом долго выходили из этой ситуации. В третьем периоде играли нормально. Но надо так действовать с самого начала, а не с конца. Мысль разбить пару защитников Лямин — Миронов была, но у нас все, кто имелся в составе, выходили на лед. Что касается игры в большинстве, то не хватает завершающего броска. Наверное, еще времени. Противник играет чуть по-другому и быстрее накатывается. Все вместе сказывается.

— Каждый матч за скамейками сидят несколько девушек в коротких платьях. Это вас не отвлекает?

— Не знаю, что они там делают. Я их не видел. Передо мной 20 моих игроков. Мне бы за ними успеть посмотреть. (Михаил Зислис)