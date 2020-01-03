«Витязь» в гостях одолел «Спартак». Команда выиграла первый матч после четырех поражений

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счетом 3:2. Команда из Подмосковья одержала первую победу после серии из четырех поражений подряд.

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ержабек — 7 (Варфоломеев, Воробей), 2:46 — 0:1. Малыхин — 4 (Хохлачев), 5:34 — 1:1. Зубов — 7 (бол., Карсумс, Даугавиньш), 18:45 — 2:1. Воробей — 1 (Петраков, Варфоломеев), 27:50 — 2:2. Моисеев — 4 (Воронков, Гребенщиков), 42:51 — 2:3.

Вратари: Гудачек (58:49) — Ежов.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 28 (13+8+7) — 29 (6+17+6).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

3 января. Москва. «ЦСКА Арена».