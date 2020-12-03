КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» обыграло «Витязь»

21:49
Теги:

«Торпедо» взяло верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Марин — 2 (Уайдмэн, Чехович), 15:50 — 0:1. Миле — 9 (Жафяров), 16:44 — 0:2. Чехович — 5 (бол., Уайдмэн, Шварц), 35:06 — 0:3. Теденбю — 10 (Дэнфорт, Пыленков), 39:59 — 1:3. Малыхин — 7 (Воронков, Моисеев), 54:55 — 2:3.

Вратари: Ежов (59:13) — Тихомиров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (13+11+12) — 40 (9+20+11).

Судьи: Белов, Франо.

3 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир