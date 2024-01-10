«Витязь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Балашиха».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». СКА находится на четвертой строчке, набрав 66 баллов в 49 играх.