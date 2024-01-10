Тренер «Витязя» Рябыкин: «Не смог достучаться до ребят, что против СКА надо играть дисциплинированно»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

«Начали неплохо, хороший хоккей показывали «пять на пять», но мы не имеем права удаляться, тем более, в чужой зоне и давать такой команде как СКА преимущество в два игрока, к тому же, на две минуты. Все три первых гола мы пропустили в меньшинстве, нас подвела дисциплина. Может быть, здесь и моя вина, не смог достучаться до ребят, хотя говорили им, что с этой командой надо играть дисциплинированно. Несмотря на то что у нас отсутствовал ряд ключевых хоккеистов, игра «пять на пять» мне понравилась, создавали моменты, могли ими воспользоваться. Надеюсь, следующая игра будет в таком же ключе, постараемся убрать удаления», — приводит пресс-служба КХЛ слова Рябыкина.

«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд. На данный момент подмосковная команда занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада» с 36 очками за 49 игр.

14 января «Витязь» на выезде сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.