Ротенберг о реакции на жалобу ветеранов СКА: «Непозволительно, что некоторые журналисты позволяют себе критику»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на письмо ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину.

По словам специалиста, к обращению бывших игроков питерцев нужно прислушаться.

«Некоторые журналисты позволяют себе критиковать или как-то оскорблять ветеранов. Это непозволительно! Эти люди всю жизнь отдали хоккею, у них много травм, они жертвуют своим здоровьем. При всем уважении к журналистам, они же не выходят на лед, не жертвуют здоровьем», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

В жалобе ветераны отметили, что в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.

В Госдуме после этого предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в Федерации хоккея России.