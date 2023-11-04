СКА по буллитам обыграл «Витязь» и прервал серию из трех поражений подряд
СКА на выезде по буллитам обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В основное время за питерский клуб забили Алекс Гальченюк и Сергей Сапего. Обе шайбы СКА забросил в третьем периоде. За подмосковную команду отличились Егор Воронков и Владислав Цицюра.
Победный буллит в матче на счету Алекса Гальченюка.
СКА прервал серию из трех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада» (26 очков). «Витязь» находится на последней, 11-й, строчке (18 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» — СКА — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Воронков — 1 (Ежов, Попов), 3:06 — 1:0. Цицюра — 2 (Угольников, Валенцов), 7:26 — 2:0. Гальченюк — 9 (бол., Никишин, Хайруллин), 45:29 — 2:1. Сапего — 1 (Толчинский, Воробьев), 54:06 — 2:2.
Победный буллит: Гальченюк.
Вратари: Дорожко — Серебряков (Мойсевич, 7:26).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 17 (6+6+4+1) — 42 (10+10+14+8).
Судьи: Сергеев, Степучев.
4 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 4464 зрителя.
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