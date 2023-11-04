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Сегодня, 19:21

«Спартак» обыграл «Торпедо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» дома одержал победу над «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победную шайбу в концовке забросил Павел Порядин.

За красно-белых отличились Шейн Принс, Александр Беляев и Максим Цыплаков. За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, Василий Атанасов и Алексей Кручилин.

«Спартак» (38 очков) после 27 игр занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (34) идет третьим на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:2, 2:1, 1:1)

Голы: Фирстов — 8 (бол., Линч), 7:06 — 0:1. Принс — 10 (Локтионов), 18:03 — 1:1. Беляев — 1 (Филин, Галимов), 22:29 — 2:1. Атанасов — 13 (Фирстов), 24:14 — 2:2. Цыплаков — 9 (Локтионов, Принс), 27:27 — 3:2. Кручинин — 6 (Фирстов), 46:57 — 3:3. Порядин — 11 (Голдобин, Чайковски), 59:24 — 4:3.

Вратари: Рибар — Гуска.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (13+13+6) — 30 (11+9+10).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

4 ноября. Москва. Мегаспорт. 10088 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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