Агент Пилко: «Игроки не боятся ехать в Россию, они опасаются реакции дома»

Хоккейный агент Алеша Пилко в интервью «СЭ» рассказал о сложностях переговоров с клубами КХЛ.

— Насколько тяжелее вам стало уговаривать игроков ехать в клубы КХЛ в нынешнее межсезонье, ведь это даже не вопрос денег?

— Раньше я знал игрока, понимал, в какую команду надо звонить, и представлял его цену на этом рынке. Все было достаточно просто, и сделки закрывались легко. Сейчас у хоккеиста, который раздумывает о продолжении карьеры в КХЛ, в голове мысль о том, что если для него все сложится идеально, то он поедет. Я ищу варианты, звоню и дальше свожу игроков с клубами.

— Люди боятся ехать?

— И да и нет. Они не боятся ехать в Россию, поскольку я тут давно работаю и мне доверяют. В первую очередь игроки опасаются реакции, которая их ждет дома.