«Витязь» победил «Динамо». Чернов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал минское «Динамо». Хозяева победили со счетом 5:1.

Два очка набрал нападающий Павел Чернов: в его активе гол и результативная передача.

Единственную шайбу минчане забили после ошибки вратаря «Витязя». Евгений Дадонов бросил с разворота почти с нулевого угла, но Илья Ежов не успел сомкнуть щитки и шайба от его ноги закатилась в ворота.

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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Варфоломеев — 4 (Ержабек), 6:39 — 1:0. Ларичев — 2 (Чернов), 10:42 — 2:0. Лаюнен — 2 (бол., Бывальцев), 29:12 — 3:0. Чернов — 5 (Хауден, Воробей), 39:05 — 4:0. Моисеев — 5 (Пыленков), 47:12 — 5:0. Дадонов — 1 (Грецкий, Дроздов), 56:53 — 5:1.

Вратари: Ежов — Осипков.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 19 (7+8+4) — 31 (14+10+7).

Судьи: Оленин, Юдаков.

16 января. Подольск. ЛД «Витязь».