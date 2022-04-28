«Витязь» переезжает из Подольска в Балашиху

«Витязь» в следующем сезоне будут проводить домашние матчи КХЛ в Балашихе. Эту информацию «СЭ» подтвердил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

Ранее «Витязь» выступал в Подольске.

Ранее в Балашихе в течение четырех лет играл «Авангард» в связи со сносом в Омске арены и строительством новой.