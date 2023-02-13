Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ
СКА нанес поражение «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.
Нападающий СКА Дамир Жафяров в матче с «Барысом» набрал 300-е очко в КХЛ. По результативности среди игроков, родившихся после 1 января 1994 года, он уступает только Константину Окулову.
Топ-5 самых результативных игроков, которые родились после 01.01.1994
1. Константин Окулов — 305 очков (479 игр)
2. Дамир Жафяров — 300 (573)
3. Владимир Э. Ткачев — 267 (363)
4. Кирилл Капризов — 261 (340)
5. Анатолий Голышев — 258 (459)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|64
|25
|39
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|62
|35
|27
|77
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|63
|26
|37
|59
Результаты / календарь
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12.02
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15.02
16.02
17.02
18.02
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|4 : 2
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|4 : 6
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -
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