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Сегодня, 19:25

Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА нанес поражение «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

Нападающий СКА Дамир Жафяров в матче с «Барысом» набрал 300-е очко в КХЛ. По результативности среди игроков, родившихся после 1 января 1994 года, он уступает только Константину Окулову.

Топ-5 самых результативных игроков, которые родились после 01.01.1994

1. Константин Окулов — 305 очков (479 игр)

2. Дамир Жафяров — 300 (573)

3. Владимир Э. Ткачев — 267 (363)

4. Кирилл Капризов — 261 (340)

5. Анатолий Голышев — 258 (459)

Дамир Жафяров
Константин Окулов
ХК Барыс
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 63 26 37 59
Результаты / календарь
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18.02
13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 4 : 2
13.02 16:30
Барыс – СКА
 4 : 6
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
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