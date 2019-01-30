"Витязь" на выезде обыграл "Трактор", победным оказался гол вратаря

"Витязь" выиграл у "Трактора" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы в свой актив записали Павел Чернов, Денис Кокарев и вратарь Йони Ортио. Гол записали на Ортио после того, как шайбу в свои ворота забросил Марсель Шолохов, который также забил и соперникам. Еще один гол в активе Александра Рыбакова.

"Витязь" набрал 59 очков и занимает седьмое место на Западе. У "Трактора" 53 очка и восьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Чернов - 5 (Рендулич, Макеев), 2:32 - 0:1. Шолохов - 4 (Шаров), 7:02 - 1:1. Рыбаков - 6 (Кокуев, Кравцов), 14:59 - 2:1. Кокарев - 7 (Стасенко, Комаров), 36:10 - 2:2. Ортио - 1, 37:01 - 2:3.

Вратари: Демченко (58:24 - 59:48) - Ортио.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 32 (10+10+12) - 40 (11+20+9).

Судьи: Рогачев, Щенев.

30 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

Шок дня: гол "Трактора" в свои ворота во время отложенного штрафа. Шайбу записали на вратаря