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Сегодня, 15:56

«Торпедо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

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«Торпедо» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 21 октября. Хозяева победили со счетом 4:2.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Дубль в большинстве сделал нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Нефтехимик» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 19 13 6 28
3 Лада 22 11 11 26
4 Автомобилист 21 12 9 26
5 Сал. Юлаев 19 12 7 24
6 Авангард 19 10 9 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 20 8 12 21
9 Сибирь 20 9 11 21
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 21 6 15 18
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 20 14 6 29
3 Торпедо 21 13 8 28
4 Динамо М 20 13 7 27
5 ЦСКА 20 11 9 23
6 Сочи 21 11 10 23
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 19 8 11 19
9 Динамо Мн 18 8 10 19
10 Куньлунь РС 23 7 16 16
11 Витязь 20 5 15 12
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21.10 13:00
Торпедо – Амур
 4 : 2
21.10 14:00
Витязь – Локомотив
 - : -
21.10 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
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