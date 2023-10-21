«Торпедо» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 21 октября. Хозяева победили со счетом 4:2.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Дубль в большинстве сделал нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин.

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