«Авангард» обыграл «Сибирь» и продлил серию побед до 4 матчей

«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Балашихе и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Наиль Якупов, в активе которого 3 (2+1) очка. Дубль в составе победителей также оформил Иван Телегин. У «Сибири» две шайбы забросил Вячеслав Литовченко.

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«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Литовченко — 1 (Мерфи, Морозов), 4:51 — 0:1. Якупов — 3 (бол., Прохоркин, Каски), 21:30 — 1:1. Телегин — 3 (Комаров), 28:57 — 2:1. Якупов — 4 (бол., Каски, Найт), 31:18 — 3:1. Голубев — 4 (Чайковски, Сетдиков), 34:35 — 3:2. Литовченко — 2, 38:26 — 3:3. Телегин — 4 (Якупов, Покка), 54:49 — 4:3.

Вратари: Грубец — Сятери (Красоткин, 31:18, 58:53).

Штраф: 6 — 29.

Броски: 22 (5+10+7) — 34 (12+15+7).

Судьи: Морозов, Оленин.

16 октября. Балашиха. Арена Балашиха.