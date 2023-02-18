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Сегодня, 19:31

«Торпедо» обыграло минское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

Голами в составе нижегородской команды отметились Владислав Фирстов, Максим Летунов, Кирилл Ураков и Николай Коваленко. За минский клуб забили Владимир Алистров и Райан Спунер.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (89 очков). «Динамо» идет на восьмой строчке (65).

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«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Фирстов — 10 (Коваленко, Кульбаков), 0:47 — 0:1. Летунов — 15 (бол., Конюшков, Дарьин), 21:57 — 0:2. Алистров — 12 (Меркли), 27:23 — 1:2. Ураков — 1 (Сизов, Буренов), 34:18 — 1:3. Спунер — 19 (бол., Горбунов, Меркли), 46:02 — 2:3. Коваленко — 20 (мен., п. в., Федотов), 58:23 — 2:4.

Вратари: Шостак (57:35 — 57:44, 57:55 — 58:23, 58:39) — Кульбаков.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 41 (13+18+10) — 25 (9+10+6).

Судьи: Гамалей, Наумов.

18 февраля. Минск. «Минск-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
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8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Сибирь 65 37 28 81
3 Сал. Юлаев 65 35 30 80
4 Металлург 64 34 30 79
5 Автомобилист 64 35 29 79
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