«Торпедо» обыграло минское «Динамо»
«Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
Голами в составе нижегородской команды отметились Владислав Фирстов, Максим Летунов, Кирилл Ураков и Николай Коваленко. За минский клуб забили Владимир Алистров и Райан Спунер.
«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции (89 очков). «Динамо» идет на восьмой строчке (65).
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«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Фирстов — 10 (Коваленко, Кульбаков), 0:47 — 0:1. Летунов — 15 (бол., Конюшков, Дарьин), 21:57 — 0:2. Алистров — 12 (Меркли), 27:23 — 1:2. Ураков — 1 (Сизов, Буренов), 34:18 — 1:3. Спунер — 19 (бол., Горбунов, Меркли), 46:02 — 2:3. Коваленко — 20 (мен., п. в., Федотов), 58:23 — 2:4.
Вратари: Шостак (57:35 — 57:44, 57:55 — 58:23, 58:39) — Кульбаков.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 41 (13+18+10) — 25 (9+10+6).
Судьи: Гамалей, Наумов.
18 февраля. Минск. «Минск-Арена».
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