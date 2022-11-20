ЦСКА о овертайме одержал победу над «Витязем»
ЦСКА о овертайме одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
Дубль в составе москвичей в основное время сделал нападающий Владислав Каменев. Еще один гол на счету форварда Тахира Мингачева.
За «Витязь» забил нападающий Владислав Кара, а в конце третьего преиода дубль оформил форвард Никита Гончаров.
И все же в овертайме красно-синим победу принес точный брсоок защитника Владислава Провольнева.
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«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Каменев — 11 (Мамин, Окулов), 2:00 — 0:1. Кара — 7 (Яровой), 20:48 — 1:1. Каменев — 12 (Окулов, Нестеров), 53:00 — 1:2. Мингачев — 5 (Гуськов, Полтапов), 56:26 — 1:3. Гончаров — 2 (Галузин, Сараев), 57:54 — 2:3. Гончаров — 3 (Уилсон, Воронков), 58:33 — 3:3. Провольнев — 3 (Плотников), 64:19 — 3:4.
Вратари: Дорожко (58:05 — 58:33) — Рейдеборн.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 29 (11+8+10+0) — 35 (7+10+10+8).
Судьи: Соин, Юдаков.
20 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 5195 зрителей.
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