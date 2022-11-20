«Трактор» рассматривает варианты обмена нападающего Ткачева

Как стало известно «СЭ», «Трактор» рассматривает варианты обмена нападающего Владимира Ткачева.

Зарплата 29-летнего игрока составляет 75 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 30 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «минус» 8.

В составе сборной России Ткачев выигрывал серебро Олимпийских игр и бронзу чемпионата мира.