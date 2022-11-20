«Северсталь» выставила на драфт отказов защитника Хлыстова

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«Северсталь» выставила на драфт отказов защитника Никиту Хлыстова, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ Хлыстов провел 21 матч и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1».

В КХЛ 29-летний Хлыстов ранее выступал за «Трактор», новокузнецкий «Металлург», «Югру», «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».