Витолиньш назвал работу в "Спартаке" интересным вызовом

Тренер "Спартака" Харийс Витолиньш рассказал о целях, которые ставятся перед штабом Олега Знарка в красно-белой команде.
– "Спартак" – интересный вызов, – приводит Twitter москвичей слова тренера . – Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей.
Витолиньш вошел в тренерский штаб Знарка, который этим летом занял пост главного тренера красно-белых.
"...#Спартак – интересный вызов, и мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей..."– Spartak Moscow (@spartak_hc) July 21, 2019
Большое интервью с Харийсом Витолиньшем – завтра на https://t.co/Kd1dVFDyxi pic.twitter.com/1FhAQ20qmG