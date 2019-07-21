Витолиньш назвал работу в "Спартаке" интересным вызовом

Тренер "Спартака" Харийс Витолиньш рассказал о целях, которые ставятся перед штабом Олега Знарка в красно-белой команде.

– "Спартак" – интересный вызов, – приводит Twitter москвичей слова тренера . – Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей.

Витолиньш вошел в тренерский штаб Знарка, который этим летом занял пост главного тренера красно-белых.