Александр Медведев: «Каждый хоккеист «Авангарда» отдал все ради победы в Кубке Гагарина»

Президент КХЛ Александр Медведев высказался о победе «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«Авангард» взял реванш за поражение в финале в 2019 году, хотя все предрекали победу армейцев, но, как выяснилось, для победы в Кубке Гагарина недостаточно быть выученным, если так можно сказать, «робокопом», а нужно иметь страсть, душу, сердце. ЦСКА хотел выиграть, но «Авангард» — больше, и каждый его игрок отдал все, что у него было, ради победы», — цитирует Медведева ТАСС.

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) и победил в финальной серии со счетом (4-2).