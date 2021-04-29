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Александр Медведев: «Каждый хоккеист «Авангарда» отдал все ради победы в Кубке Гагарина»

13:40
Александр Медведев. Фото ФК "Зенит"
Александр Медведев. Фото ФК &quot;Зенит&quot;
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Президент КХЛ Александр Медведев высказался о победе «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«Авангард» взял реванш за поражение в финале в 2019 году, хотя все предрекали победу армейцев, но, как выяснилось, для победы в Кубке Гагарина недостаточно быть выученным, если так можно сказать, «робокопом», а нужно иметь страсть, душу, сердце. ЦСКА хотел выиграть, но «Авангард» — больше, и каждый его игрок отдал все, что у него было, ради победы», — цитирует Медведева ТАСС.

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) и победил в финальной серии со счетом (4-2).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11273245

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