Вишневский рассказал, в чем нужно прибавить «Спартаку»
Защитник и капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский ответил на вопрос о том, какие аспекты игры необходимо улучшить красно-белым.
«В чем еще нам нужно прибавлять? В тех мелочах, из-за которых происходят ошибки. Где-то мы засыпаем, где-то проигрываем стыки. Исправление этих деталей станет залогом хорошей игры. И чуть-чуть удачи не помешает, конечно. Без удачи никуда», — цитирует Вишневского Legalbet.
На данный момент «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков за 27 матчей.
6 ноября красно-белые на своем льду примут СКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
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|Металлург Мг
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|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
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|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|25
|12
|13
|28
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|25
|13
|12
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|30
|8
|22
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
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6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -
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