Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Амуром»
«Локомотив» на выезде одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
У ярославской команды отличились Денис Алексеев, Максим Березкин и Александр Полунин, оформивший дубль. Единственную шайбу за хабаровский клуб забросил Егор Коршков.
После этой игры «Локомотив» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 26 играх. «Амур» идет 10-м на «Востоке» (26 очков после 26 матчей).
8 ноября команда из Ярославля отправится в гости к «Адмиралу», а хабаровчане на следующий день на своем льду примут «Автомобилист».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Полунин — 4 (Черепанов, Тесанов), 17:54 — 0:1. Алексеев — 5 (Березкин), 43:27 — 0:2. Полунин — 5 (Красковский), 45:53 — 0:3. Коршков — 5 (бол., Хохлачев, Ли), 48:02 — 1:3. Березкин — 2 (бол., Шалунов, Сергеев), 53:53 — 1:4.
Вратари: Бобков — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (12+5+10) — 48 (12+18+18).
Судьи: Морозов, Сергеев.
6 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 7100 зрителей
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Амур – Локомотив
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