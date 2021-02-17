Иван Вишневский подписал контракт с клубом из Словакии
16:20
Защитник Иван Вишневский продолжит карьеру в Словакии. 32-летний хоккеист 17 февраля подписал контракт с «Попрадом», информирует официальный сайт клуба.
Вишневский начинал нынешний сезон в «Ладе». В 17 матчах ВХЛ он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-5».
Ранее он выступал в КХЛ за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо», «Трактор», «Автомобилист» и «Спартак».
На его счету также 5 игр и 2 (0+2) очка в НХЛ за «Даллас».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю