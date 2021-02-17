Кузнецов обратился к Гике, который побил его рекорд результативности в «Тракторе»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов 17 февраля на странице «Трактора» в Instagram обратился к форварду челябинского клуба Томашу Гике.

16 февраля во время матча против магнитогорского «Металлурга» (4:3) Гика сделал три результативные передачи и набрал 45 (12+33) в регулярном чемпионате КХЛ за один сезон, что является лучшим достижением клуба. До этого рекордсменом был Кузнецов, набравший 44 (19+25) очка в сезоне-2012/13.

«Томаш, привет, поздравляю тебя с рекордом. Надеюсь, для тебя это большое событие в хоккейной жизни. Ты выступаешь за великий клуб, представляешь черно-белые цвета. Для нас, бывших воспитанников, челябинцев, это многое значит, детишками мы мечтали попасть в «Трактор». Надеюсь, своей игрой ты помогаешь молодым хоккеистам становиться лучше. Желаю удачи в плей-офф, биться друг за друга и побеждать», — сказал Кузнецов в обращении.

По состоянию на 17 февраля «Трактор занимает пятое место в Восточной конференции с 67 очками.