Защитник ЦСКА Саморуков выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков из-за травмы выбыл из строя до конца сезона КХЛ, сообщает 17 февраля РИА Новости.

21-летний хоккеист получил травму на тренировке в понедельник.

Саморуков в сезоне-2020/21 выступает за ЦСКА на правах аренды из клуба НХЛ «Эдмонтон». Защитник провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы, сделал шесть голевых передач и заработал лучший среди полевых игроков армейцев показатель полезности («+24»). В декабре он дебютировал в сборной России, сыграв на Кубке Первого канала.