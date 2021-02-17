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Защитник ЦСКА Саморуков выбыл до конца сезона из-за травмы

16:55
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков из-за травмы выбыл из строя до конца сезона КХЛ, сообщает 17 февраля РИА Новости.

21-летний хоккеист получил травму на тренировке в понедельник.

Саморуков в сезоне-2020/21 выступает за ЦСКА на правах аренды из клуба НХЛ «Эдмонтон». Защитник провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы, сделал шесть голевых передач и заработал лучший среди полевых игроков армейцев показатель полезности («+24»). В декабре он дебютировал в сборной России, сыграв на Кубке Первого канала.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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