Виртанен готов ждать предложения из КХЛ

Нападающий Ессе Виртанен, который в прошедшем сезоне выступал за «Трактор» и «Ак Барс», заявил, что хотел бы продолжить карьеру в КХЛ.

— Мне понравился и в Челябинске и в Казани, — цитирует Виртанена HockeyNews.se. — Хорошие города, хорошие команды.

Правда, в Челябинске удавалось не так часто побеждать. Для клуба это был непростой сезон.

У меня был разговор с руководством «Ак Барса». Но сейчас сложилась очень сложная ситуация, так что пока я буду искать другой клуб.

Хотел бы еще поиграть в России. Также готов рассмотреть варианты из Швейцарии или вернуться в Швецию.

Но если выбирать вариант в России, то это должен быть хороший город, куда я могу перевезти свою жену, взять наших собак. Этот сезон я провел в России в одиночестве. И больше так жить не хочу.

В Швеции я готов играть только за «Фэрьестад». Вернусь только в этот клуб.