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Виктор Сведберг стал игроком ЦСКА

14:35
Виктор Сведберг. Фото photo.khl.ru
Виктор Сведберг. Фото photo.khl.ru
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Экс-игрок «Барыса» Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА, сообщает сайт московского клуба. Защитник заключил с армейским клубом договор сроком на три года.

С сезона-2018/19 Сведберг выступал в КХЛ за «Барыс», за который провел 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».

В этом году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/viktor_svedberg_prisoedinilsya_k_tsska/

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