Виктор Сведберг стал игроком ЦСКА

Экс-игрок «Барыса» Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА, сообщает сайт московского клуба. Защитник заключил с армейским клубом договор сроком на три года.

С сезона-2018/19 Сведберг выступал в КХЛ за «Барыс», за который провел 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».

В этом году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 очка (1+3).