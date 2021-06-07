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Стала известна зарплата вратаря «Ак Барса» Бобкова

18:07
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По информации «СЭ», вратарь Игорь Бобков получит за следующий сезон в «Ак Барсе» 40 млн рублей. По окончании сезона-2020/21 Бобков расторг контракт с «Авангардом» и подписал однолетнее соглашение с казанским клубом.

В минувшем сезоне 30-летний вратарь провел в регулярном чемпионате 30 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,01 шайбы и отразил 92,8 процента бросков.

(Артур Хайруллин)

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